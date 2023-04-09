Полицейские получили звонок об инциденте, связанном с домашним насилием, и прибыли в дом в районе Паррамор-авеню и Гранд-стрит около 2:28 утра в воскресенье. Прибыв на место, они услышали выстрелы внутри дома, сказал начальник полиции Смит на пресс-конференции.
Подозреваемый, который был вооружен, позже вышел из дома и начал стрелять по прибывшим офицерам, сказал шеф полиции. Полиция открыла ответный огонь, и подозреваемый позже скончался при задержании, сказал он.
Три человека были ранены внутри дома, сказали полицейские. Один из пострадавших, ребенок, был доставлен в больницу, но позже скончался от полученных ранений, сказал Смит. Две другие жертвы, взрослые, также погибли от выстрелов, сказал он. Их имена и возраст пока не разглашаются.
Два офицера, приехавшие на место происшествия, не пострадали, и будут отправлены в административный отпуск, как это положено по протоколу при стрельбе с участием офицеров, говорится в заявлении департамента полиции Орландо.
3 человека убиты после инцидента с бытовым насилием в Орландо, штат Флорида
По словам начальника полиции Орландо Эрика Смита, три человека и один подозреваемый погибли в результате инцидента с подозрением на бытовое насилие, закончившегося смертельным исходом в Орландо, штат Флорида, рано утром в воскресенье.
Полицейские получили звонок об инциденте, связанном с домашним насилием, и прибыли в дом в районе Паррамор-авеню и Гранд-стрит около 2:28 утра в воскресенье. Прибыв на место, они услышали выстрелы внутри дома, сказал начальник полиции Смит на пресс-конференции.
-
-
-
19:21
Иван Ободов
Эзра Миллер сыграет роль Сальвадора Дали в новом фильме о жизни художника
Один из самых представительных художников 20 века и, возможно, самый экстравагантный из всех, Сальвадор Дали, вернется к жизни на большом экране, где его сыграют Эзра Миллер в роли молодого и Бен Кингсли в роли взрослого.
-
19:20
Иван Ободов
Китай приглашает Венесуэлу принять участие в проекте лунной станции
Правительство Венесуэлы заявило в субботу, что Китай пригласил страну принять участие в проекте Международной лунной исследовательской станции, которая будет служить для "изучения эволюции" Луны и "поиска другой планеты, пригодной для жизни людей".
-
-
-