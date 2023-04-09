3 человека убиты после инцидента с бытовым насилием в Орландо, штат Флорида

Полицейские получили звонок об инциденте, связанном с домашним насилием, и прибыли в дом в районе Паррамор-авеню и Гранд-стрит около 2:28 утра в воскресенье. Прибыв на место, они услышали выстрелы внутри дома, сказал начальник полиции Смит на пресс-конференции.



Подозреваемый, который был вооружен, позже вышел из дома и начал стрелять по прибывшим офицерам, сказал шеф полиции. Полиция открыла ответный огонь, и подозреваемый позже скончался при задержании, сказал он.



Три человека были ранены внутри дома, сказали полицейские. Один из пострадавших, ребенок, был доставлен в больницу, но позже скончался от полученных ранений, сказал Смит. Две другие жертвы, взрослые, также погибли от выстрелов, сказал он. Их имена и возраст пока не разглашаются.



Два офицера, приехавшие на место происшествия, не пострадали, и будут отправлены в административный отпуск, как это положено по протоколу при стрельбе с участием офицеров, говорится в заявлении департамента полиции Орландо.