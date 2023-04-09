Fox News: американцам предлагают красить на Пасху картофель вместо яиц ради экономии

Авторы инициативы называют ее способом сэкономить, поскольку цены на яйца в США выросли.

По информации телеканала, в феврале нынешнего года цены на яйца в США были на 55% выше, чем в тот же месяц год назад.

При этом картофель за такой же период подорожал только на 14%, поэтому экономия становится очевидной.

Они также утверждают, что этот вариант будет более безопасным для детей. Яйца, которые не были найдены во время игры, с течением времени становятся источником неприятного запаха.

По результатам опроса телеканала, американцам предложение не слишком понравилось. Большинство из них не готовы экономить на пасхальных традициях.