Размножение смородины черенкованием

Размножить смородину можно разными способами: зелеными черенками, одревесневшими черенками и отводками. Каждая из процедур представляет собой вегетативное размножение смородины и позволяет получить полноценные саженцы без особых усилий. Если вы еще не определились, какой из способов выбрать, мы подскажем. Но сначала следует присмотреться к материнским кустам смородины.

Для размножения вы можете с одинаковым успехом использовать как одревесневшие, так и зеленые побеги:

С одревесневшим материалом работать проще. Для заготовок будем брать однолетние экземпляры. На внешний вид побеги должны быть абсолютно здоровыми. Я отвожу время для заготовок весной, как раз когда провожу обрезку. При выборе побегов отдаем предпочтение тем, чья толщина превышает шесть миллиметров. Обязательно наличие жизнеспособных почек. Черенки нарезаю, отступая сантиметр от почки.

Зеленые черенки срезаем с материнских кустов. Так мы сможем максимально сохранить лучшие сортовые качества. Минимальная толщина молодых побегов выбирается равной четырем миллиметрам. Выбранные побеги нарезаю на отрезки длиной около двадцати сантиметров. На каждом черенке должно быть минимум две пазушных почки. Чтобы повысить шансы на приживаемость, лучше отдавать предпочтение средней части побега.

Как правильно укоренять черенки?

Проверенных способов укоренения существует немало. Лично я пользуюсь двумя из них. Я говорю об укоренении в воде и грунте.

Укореняем черенки в воде:

Первым шагом я готовлю емкости. Их объем должен быть минимум 250 миллилитров. Подойдет простая банка, которая найдется на каждой кухне. Важно расположить черенки в емкости так, чтобы после погружения в воду почки остались выше ее поверхности.

Пошаговая инструкция:

Наполняем банки водой, аккуратно размещаем черенки и отправляем их на подоконник. Обязательно нужно следить за уровнем воды в процессе укоренения. Жидкость потребуется доливать по мере необходимости. Некоторые считают что воду нужно менять, однако я этого категорически не рекомендую. Процесс укоренения в таком случае займет гораздо больше времени.

Если размещаете черенки правильно, спустя примерно десять дней сформируются первые корни. В это время можно добавить в воду нитроаммофоску.

Как только длина корней достигнет пяти сантиметров, черенки можно высаживать. Для этих целей удобно использовать стаканчики из бумаги. Питательный субстрат я готовлю самостоятельно, смешивая для этого три части торфа и по части песка и перегноя.

На протяжении первых трех суток после высадки молодые растения нуждаются в умеренном поливе ежедневно. В дальнейшем полив провожу раз в двое суток.

Перед тем ка высадить черенки в саду, я обязательно провожу их закалку. Важно проводить процедуру постепенно, планомерно увеличивая время пребывания на воздухе.