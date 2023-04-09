Правительство Техаса просит помиловать сержанта армии, осужденного за убийство

18:57 2023-04-09

Говард Техаса Грег Эбботт заявил в субботу, что он просит помиловать сержанта армии США, который был осужден за убийство в 2020 году, когда он застрелил вооруженного демонстранта во время общенациональных протестов против насилия полиции.

Эбботт написал в Твиттере, что поскольку конституция штата ограничивает его право на помилование только по рекомендации Совета штата по помилованию и условно-досрочному освобождению, он просит совет рекомендовать помилование и ускорить рассмотрение его просьбы, чтобы помиловать сержанта Дэниела Перри.

"Я с нетерпением жду одобрения рекомендации Совета по помилованию, как только она попадет ко мне на стол", - написал Эбботт.

Перри был признан в пятницу присяжными округа Тревис виновным в том, что он смертельно застрелил 28-летнего Гаррета Фостера во время акции протеста в Остине. При вынесении приговора ему грозит до пожизненного заключения.

"В Техасе действует один из самых сильных законов о самообороне "Stand Your Ground", который не может быть аннулирован присяжными или прогрессивным окружным прокурором", - сказал Эбботт.

Телефонный звонок в офис окружного прокурора Хосе Гарзы в субботу остался без ответа.

Адвокаты Перри утверждали, что стрельба была самообороной, так как Фостер подошел к машине Перри с автоматом АК-47. Прокуроры заявили, что Перри мог уехать, прежде чем выстрелить из револьвера, а свидетели показали, что Фостер никогда не поднимал винтовку на Перри.