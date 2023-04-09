Фильм «The Super Mario Bros» стал кассовым хитом

Его мировые сборы стали самым большим открытием 2023 года и вторым по величине трехдневным открытием анимационного фильма на внутреннем рынке (после "В поисках Дори"). Это также рекорд для Illumination, анимационной компании, стоящей за такими успешными франшизами, как "Миньоны", которая заработала более 5 миллиардов долларов на своих 13 фильмах.



Фильм "Марио" с рейтингом PG - это история происхождения бруклинских водопроводчиков Марио (Крис Пратт) и Луиджи (Чарли Дэй), которые проваливаются в трубу и попадают в другой мир, полный самых известных персонажей Nintendo, от Боузера (Джек Блэк) до принцессы Пич (Аня Тейлор-Джой). Критики были в основном неоднозначны. На данный момент "Марио" имеет 56% на Rotten Tomatoes. Но зрители были более благосклонны, поставив фильму оценку A по шкале CinemaScore.



"Марио" - не единственный фильм, основанный на бренде, который вышел в прокат на этой неделе. Фильм Бена Аффлека "Воздух", рассказывающий о происхождении Air Jordan от Nike и о том, как корпорация подписала контракт с Майклом Джорданом, также дебютировал в 3 507 кинотеатрах в среду.

Фильм, который является первым глобальным театральным релизом Amazon Studios, собрал примерно 20,2 миллиона долларов с момента открытия в среду в Северной Америке, причем 14,5 миллиона долларов пришлось на выходные.