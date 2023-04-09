В Китае посадили в тюрьму человека, который до смерти напугал цыплят

Но что происходит после этого? Один человек в Китае, похоже, только что это выяснил.



В курьезном судебном деле, о котором сообщают государственные СМИ страны, мужчина, которого называют только по фамилии Гу, на этой неделе был приговорен к тюремному заключению после того, как суд признал его виновным в запугивании до смерти 1100 цыплят, принадлежавших соседу, с которым он враждовал.



Как сообщается, пара враждовала после того, как сосед, Чжун, без разрешения спилил деревья Гу в апреле 2022 года.



Суд уезда Хэнъян центральной китайской провинции Хунань узнал, что Гу в ответ не раз пробирался ночью на птицеферму Чжуна.



Неясно, каковы были намерения Гу, но фонарик, который он использовал, вызвал у стада панику, и когда птицы в страхе забились в угол, сотни из них погибли в возникшей давке.