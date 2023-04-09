Блогер застрелен после попытки разыграть человека в торговом центре штата Вирджиния

Таннер Кук - член группы Classified Goons, которая размещает видеоролики с розыгрышами на YouTube с мая 2022 года. Известные как "просто пара "костяных голов"", согласно описанию канала группы на YouTube, эти пранкеры набрали миллионы просмотров на TikTok и YouTube за свои типично глупые и инфантильные шутки.

В одном из самых просматриваемых видео группы участвует популярный стример JiDion, в котором он и один из Goon'ов прогуливаются по магазинам, донося на оператора, снимающего случайных людей, чтобы разжечь драму. В другом видео член Goon сообщает дилерам, что один из автомобилей, продаваемых на лоте, на самом деле является их краденым автомобилем.

Ну, знаете, очень школьные, начала-середины 2010-х годов на YouTube. Ничего слишком гнусного или вопиющего. Однако недавняя попытка розыгрыша сорвалась и закончилась прискорбным (и неоправданным) насилием на этой неделе.

По данным новостного канала WUSA9, Кук был ранен в живот и печень во время записи видеоролика Classified Goons в торговом центре Dulles Town Center Mall в Стерлинге, штат Вирджиния. Предполагаемый стрелок, 31-летний Алан В. Коли, был арестован и обвинен в нанесении смертельного ранения при отягчающих обстоятельствах, использовании огнестрельного оружия при совершении тяжкого преступления и разряжании огнестрельного оружия в здании.

Расследование еще продолжается, а Куку была сделана операция в связи с инцидентом. Он рассказал WUSA9, что Коли ничего не сказал. Он просто достал пистолет и выстрелил в Кука.

