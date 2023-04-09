Звезда Голливуда Джонни Депп меняет профессию

После триумфальной победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд Джонни Депп практически исчез с радаров. Как стало известно Вумен ру, звезда Голливуда залег на дно в английской глубинке.

Более того, актер решил сменить профессию и стать владельцем паба. Как стало известно изданию, 59-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» хочет купить питейное заведение в деревне Смарден.

Паб Chequers Inn сейчас принадлежит невесте британского шеф-повара и ведущего шоу «Лучший пекарь Британии» Пола Голливуда и оценивается в один миллион фунтов стерлингов.

На фоне слухов о покупке стоимость заведения пошла вверх. Местные в итоге стали жаловаться, что из классного локального места паб превратился в дорогое столичное заведение.

В ресторанном бизнесе Джонни Депп не новичок. В начале девяностых актер открыл ночной клуб Viper Room в Лос-Анджелесе. Заведение довольно быстро стало центром притяжения восходящих звезд типа Киану Ривза и Брэда Питта.

А закончилось все плачевно: клуб приобрел дурную славу после трагической гибели 23-летнего Ривера Феникса в 1993-м года. Один из самых многообещающих восходящих звезд Голливуда от передозировки скончался прямо на пороге Viper Room.