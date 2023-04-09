Гитарист Кейт Буш Иэн Бэрнсон умер в возрасте 69 лет

Лейла Бэйрнсон, которая в мае этого года прожила бы в браке с Иэном 24 года, написала на Instagram вместе с фотографией, на которой она обнимает Иэна:



"С глубокой грустью и сожалением сообщаю вам, что мой любимый муж Иэн Бэрнсон скончался в пятницу 7 апреля. Иэн был самым милым, самым добрым и самым любящим мужем, которого я только могла пожелать, и я утешаюсь тем, что сейчас он покоится в своем собственном кусочке голубого неба".



Лейла подчеркнула наследие Иэна: "Хотя Иэн ушел от нас, его музыкальное наследие остается с нами и будет продолжать радовать и освещать нашу жизнь, как и его, всегда".



Она также поблагодарила врачей, которые ухаживали за ее мужем: "Я хотела бы поблагодарить врачей и медсестер больницы Фримли Парк, менеджеров и воспитателей дома престарелых Линвуд, а также наши семьи и близких друзей за любовь и поддержку, которую они оказывали нам в эти трудные годы долгой борьбы Иэна с деменцией".