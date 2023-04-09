Она сказала газете The Independent: "Это изнурительно. Я избегала этого в течение многих лет, потому что много занималась спортом, я даже не осознавала этого, потому что много бегала. И когда я остановилась, я сказала: "О-о-о".
Она добавила, что беременность, проведенная взаперти, привела ее "нервную систему в состояние перегрузки" и становилась все более "невыносимой", поскольку она не могла выступать вживую, что, по ее словам, успокаивает ее тревогу.
Элли сказала о продолжении использования различных форм упражнений для борьбы со своим состоянием: "Я собираюсь продолжать пробовать разные вещи", - сказала она.
Она также сказала, что после пандемии она не встретила ни одного человека, который бы не испытывал тревогу.
Ранее Элли рассказывала журналу Stellar Magazine, что ее хроническая тревога настолько сильна, что ей необходимо "отключиться".
Элли Гулдинг рассказала, что использовала физические упражнения для лечения приступов тревоги
26-летняя певица "Burn", у которой в апреле родился сын Артур Эвер Винтер от ее мужа, арт-дилера Каспара Джоплинга, 31 года, добавила, что ее беспокойство в сочетании с пандемией Ковид-19 и беременностью довели ее "до предела".
Она сказала газете The Independent: "Это изнурительно. Я избегала этого в течение многих лет, потому что много занималась спортом, я даже не осознавала этого, потому что много бегала. И когда я остановилась, я сказала: "О-о-о".
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