Оливия Калпо и Кристан МакКафри поженились

Оливия поделилась несколькими фотографиями предложения и подписала их символом бесконечности.



Она также добавила в своем Instagram stories: "Мы пытаемся сохранить это в тайне как можно дольше, но, видимо, слухи распространяются быстро. Я выхожу замуж за своего лучшего друга. Я так сильно люблю тебя, жених".

На одном из снимков звезда "Сан-Франциско 49ерс" стоит на одном колене, а Оливия закрывает лицо руками, как будто она в шоке.



Кристиан МакКафри задал вопрос во время романтического отдыха в штате Юта, рядом с которым находилась собака пары, Оливер Спринклс. Оливия опубликовала фотографию собаки рядом с кольцом и написала: "Оливер Спринклс, наш маленький носитель кольца".



Николь Вегман, основатель и генеральный директор Ring Concierge, компании, которую Кристиан использовал для разработки дизайна кольца, рассказала журналу PEOPLE:



"Мы работали с Кристианом над созданием кольца, которое бы соответствовало авангардному стилю Оливии, оставаясь при этом вне времени: красиво вырезанный овал с боковыми камнями Epaulette в оправе из золота и платины ручной работы".