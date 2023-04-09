Сын Лии Мишель заявила, что её сын снова попал в больницу

Но в среду вечером исполнительница сообщила, что ребенка пришлось госпитализировать снова. На своем аккаунте в Instagram Мишель не захотела скрывать нахлынувшие на нее страдания, которые заставили ее запереться в ванной, чтобы выплакаться и разрядиться после нескольких часов сильного напряжения.

"Сегодня был очень тяжелый день. Как родители, мы должны быть сильными ради наших детей, но иногда ты ломаешься и просто хочешь плакать. Сегодня я спряталась в туалете больницы", - написала она в своей социальной сети.



Артистка пообещала своим подписчикам, что Эвер в конце концов преодолеет свои неудачи, о природе и происхождении которых она не захотела рассказывать. "Мой сын - чемпион, и с ним все будет хорошо. Но это очень больно", - сказал он в своей короткой беседе с интернет-пользователями.

Звезда также воспользовалась возможностью поделиться эмоциональными размышлениями о том, "что действительно важно в жизни", в данном случае о благополучии ее близких.