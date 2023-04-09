"Мы приветствуем приглашение правительства Китайской Народной Республики принять участие в проекте Международной лунной исследовательской станции, став, таким образом, первой страной, приглашенной присоединиться к этому важному проекту", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы.
Правительство Николаса Мадуро заверило, что это приглашение является "признанием усилий, прилагаемых боливарианским правительством в интересах развития науки".
Оно также заявило, что возлагает "большие надежды" на результаты недавней встречи Боливарианского агентства космической деятельности (ABAE) и Китайской национальной лаборатории исследования глубокого космоса (DSEL), о которой оно не сообщило подробностей.
В заключение Венесуэла подтвердила узы "искреннего братства, дружбы и солидарности", которые объединяют страну Карибского бассейна с азиатским гигантом, и свою приверженность дальнейшему углублению "стратегического партнерства" между двумя странами.
Китай приглашает Венесуэлу принять участие в проекте лунной станции
Правительство Венесуэлы заявило в субботу, что Китай пригласил страну принять участие в проекте Международной лунной исследовательской станции, которая будет служить для "изучения эволюции" Луны и "поиска другой планеты, пригодной для жизни людей".
"Мы приветствуем приглашение правительства Китайской Народной Республики принять участие в проекте Международной лунной исследовательской станции, став, таким образом, первой страной, приглашенной присоединиться к этому важному проекту", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы.