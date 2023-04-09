Эзра Миллер сыграет роль Сальвадора Дали в новом фильме о жизни художника

Сюжет разворачивается в Нью-Йорке и Испании в 1974 году и рассказывает о молодом Джеймсе (Кристофер Брайни), ассистенте с высокими устремлениями в мире искусства, который помогает испанскому художнику подготовиться к крупной презентации в галерее.

Также будут рассмотрены страстные отношения Дали с его женой Галой (Барбара Сукова) в период кризиса. В фильме также заняты Суки Уотерхаус, Андрея Пежич и Руперт Грейвс.

Дали был чем-то вроде рок-звезды искусства; его личность и эпатажные заявления привлекали всеобщее внимание, и, несомненно, эти аспекты сыграли не меньшую, если не большую роль в его увековечении, чем его работы.

Он был человеком большого ума, таланта и культуры, но он также запомнился своим нарциссизмом перед камерой.

Из-за периода, в котором происходит действие фильма, большую часть времени на экране будет появляться британец Бен Кингсли, однако у нас будет несколько флэшбэков или сцен из прошлого, где Дали играет Эзра Миллер, которого многие знают благодаря Расширенной вселенной DC (DCEU), где он играет Флэша, или саге "Фантастические твари", где он дал жизнь Креденсу Баребону.