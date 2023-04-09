Летный экипаж полиции штата заметил две тепловые сигнатуры в близлежащем лесу около 19:30 вечера. Затем экипаж направил полицейских Дедхэма к месту нахождения девочек.
Прибывшие пожарные Дедхэма оценили состояние девочек и приняли решение о транспортировке их в местную больницу.
"Воздушное крыло полиции штата - ценный помощник для служб общественной безопасности по всему Массачусетсу в поисках пропавших людей и других многочисленных миссиях", - заявили в правоохранительных органах. Расследование инцидента продолжается.
Полиция штата Массачусетс обнаружила пропавших девочек в лесу с помощью инфракрасной камеры
19:22 2023-04-09
Девочки, обеим по 14 лет, ушли из детского учреждения в четверг днем, что привело к многочасовым поискам, по данным полиции штата Массачусетс.
Летный экипаж полиции штата заметил две тепловые сигнатуры в близлежащем лесу около 19:30 вечера. Затем экипаж направил полицейских Дедхэма к месту нахождения девочек.