Полиция штата Массачусетс обнаружила пропавших девочек в лесу с помощью инфракрасной камеры

Летный экипаж полиции штата заметил две тепловые сигнатуры в близлежащем лесу около 19:30 вечера. Затем экипаж направил полицейских Дедхэма к месту нахождения девочек.



Прибывшие пожарные Дедхэма оценили состояние девочек и приняли решение о транспортировке их в местную больницу.



"Воздушное крыло полиции штата - ценный помощник для служб общественной безопасности по всему Массачусетсу в поисках пропавших людей и других многочисленных миссиях", - заявили в правоохранительных органах. Расследование инцидента продолжается.