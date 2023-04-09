Родной край: Александр Маршал объяснил, почему ему дорог Севастополь

Певец Александр Маршал рассказал зрителям, которые пришли на его концерт в Севастополе, что его дед, участник Великой Отечественной войны, после выхода в отставку и службы на крейсере «Молотов» жил и работал в Севастополе, сообщает Вумен.ру.

Артист назвал город-герой родным краем.

Он был помощником командира корабля - по политической части. Когда ушел на пенсию - был экскурсоводом в Панораме, затем управляющим. Очень часто, приезжая в Севастополь, мы с ним ходили по Панораме. Он хорошо знал историю и рассказывал больше, чем экскурсовод. Одним словом, это для меня родные края, - объяснил Александр.

Ранее российский рок-музыкант в интервью АиФ объяснил, почему он, несмотря на успех за рубежом, вернулся из США в Россию. По словам певца, он разочаровался в Америке. Его группа, напомнил, уехала в США еще в 1987 году.

Хотелось посетить страну, о которой много говорилось. Считалось, что это центр демократии, все самое лучшее там. Когда приехали, нам все нравилось, и мы не могли сообразить, за что же в первую очередь хвататься, глаза разбегались, - вспоминает Маршал.

Однако, продолжил музыкант, вкоре выяснилось, что у этой страны есть недостатки, а американцы - обычные люди, которые живут не очень роскошно, как казалось из Москвы.