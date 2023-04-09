In the Sky сообщили, что редкое солнечное затмение произойдет 20 апреля

Такие затмения довольно редки, они происходят всего несколько раз в столетие - и одно из них украсит небо нашей планеты менее чем через две недели.



Хотя гибридное затмение нельзя будет наблюдать из США, оно будет видно из западной Австралии, Восточного Тимора и восточной Индонезии, начиная с 21:36 EDT 19 апреля (0136 GMT 20 апреля) и заканчивая 2:59 утра EDT (0659 GMT) на следующий день, сообщает In the Sky. (В тех регионах, где затмение будет видно, оно наступит 20 апреля).



Некоторые наблюдатели в этом регионе увидят полное солнечное затмение, в то время как другие - кольцеобразное кольцевое затмение. Другие станут свидетелями частичного солнечного затмения, при котором Луна откусит часть Солнца.



На Земле есть две точки, где затмение будет переходить от кольцевого к полному и снова к кольцевому. Однако эти две точки находятся в отдаленных местах посреди океана, отметил Джейми Картер из Space.com в статье о гибридном затмении 20 апреля.