Заядлый цветовод рассказал, как вернуть к жизни увядший кактус и получить от него цветение

Помните, кактусы могут не зацвести вообще, если они все время живут в теплом помещении.
Зимой и осенью растениям нужно устраивать период покоя, соответственно в это время их держат в холоде.
Потом при повышении температуры они начнут пробуждаться, в ожидании весны и это будет стимулом для цветения.
Когда начинается период покоя, это примерно в октябре, снижаем температуру до +10, одновременно перестаем поливать.
Некоторые кактусы надо держать при +5 градусах (ребуции, лобивии, псевдолобивии, склерокактусы, педиокактусы, тефрокактусы).
Отдельные разновидности любят более теплую температуру - до +15 (ферокактусы, эриокактусы, фрайлеи, некоторые гимнокалициумы).
В помещении, где зимует кактус, должно быть много света и сухо.
Под конец период покоя кактусы выглядят "уставшими" и поникшими, скукоживаются, теряют плотность. Этого не надо бояться, такое состояние - норма.
По весне, после пробуждения и регулярных поливов, они оживают укрепляют корни, напитываются влагой и питательными элементами.
Вот тогда кактусы снова обретают прежний вид, а те, что уже созрели для цветения по возрасту, порадуют роскошными цветками.