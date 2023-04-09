Заядлый цветовод рассказал, как вернуть к жизни увядший кактус и получить от него цветение

Помните, кактусы могут не зацвести вообще, если они все время живут в теплом помещении.

Зимой и осенью растениям нужно устраивать период покоя, соответственно в это время их держат в холоде.

Потом при повышении температуры они начнут пробуждаться, в ожидании весны и это будет стимулом для цветения.

Когда начинается период покоя, это примерно в октябре, снижаем температуру до +10, одновременно перестаем поливать.

Некоторые кактусы надо держать при +5 градусах (ребуции, лобивии, псевдолобивии, склерокактусы, педиокактусы, тефрокактусы).

Отдельные разновидности любят более теплую температуру - до +15 (ферокактусы, эриокактусы, фрайлеи, некоторые гимнокалициумы).

В помещении, где зимует кактус, должно быть много света и сухо.

Под конец период покоя кактусы выглядят "уставшими" и поникшими, скукоживаются, теряют плотность. Этого не надо бояться, такое состояние - норма.

По весне, после пробуждения и регулярных поливов, они оживают укрепляют корни, напитываются влагой и питательными элементами.

Вот тогда кактусы снова обретают прежний вид, а те, что уже созрели для цветения по возрасту, порадуют роскошными цветками.