Польза древесной золы и её применение

Из чего состоит зола?

Минеральный состав этого "несгораемого продукта" может сильно различаться в зависимости от того, какие растительные остатки были сожжены и в каких условиях эти растения обитали. Например, в том, что осталось от березовых дров, содержится до 40% кальция, 12–13% калия, 5–6% фосфора и 2–3% магния.

Зольное удобрение можно использовать на любом этапе жизненного цикла томатов.

Стоит придерживаться следующих правил внесения:

Для дезинфекции семян и улучшения всхожести я замачиваю посадочный материал в особом растворе. ля приготовления чайную ложку золы развожу в литре воды. Вода должна быть отстоянной. Раствор нужно настаивать в течение суток.

Добавляю золу и в грунт. Такой прием помогает скорректировать показатель кислотности и форсирует рост молодых культур.

Использую в качестве питательной подкормки через семь дней после того, как замечаю первые всходы. Для этих целей потребуется пара столовых ложек золы на литр воды.

Для внекорневых подкормок я кипячу состав из 300 грамм золы, разведенной в воде. Достаточно кипятить в течение двадцати минут. В итоге у нас получится отвар, который нужно будет предварительно процедить, а потом добавляю к 10 литрам воды. Такой отвар помимо прямого действия служит еще и отличной профилактикой распространенных болезней и вредителей.

Совет: чтобы состав лучше закреплялся на листовых пластинах, я ввожу в состав немного жидкого мыла.

Что нельзя удобрять золой на огороде:

редис - после того, как вы внесете золу, может пойти в "стрелы" и урожая не будет;

щавель - тоже любит слабокислую почву, если ее сдобрить золой, то у щавеля не будет роста;

арбуз - если раскислить золой почву, на которой растет ягода, нарушится водный обмен и, как результат, плоды начнут гнить и перестанут расти.