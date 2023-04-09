Вянут листья у тепличных перцев: что делать и как предотвратить

Основные причины увядания:
Происходить такая неприятность может по ряду причин. Проблема не проявляется внезапно. Чаще всего к увяданию листьев приводит регулярное нарушение агротехники.
Ниже я рассмотрю самые распространенные причины увядания листьев перечных кустов.
Растения испытали стресс:
Самой стрессовой ситуацией является, конечно, пересадка. Чтобы не навредить растениям, даже в теплицу переносить перцы стоит не раньше середины мая. К этому времени на рассаде должно уже сформироваться не менее десяти полноценных листовых пластин. Более ранняя посадка в еще не прогретый грунт чревата ослаблением и даже гибелью молодых растений.
Чтобы не бороться с последствиями проблемы, стоит позаботиться о поддержании следующих параметров:
Влажность не ниже 60%.
Температура, а именно исключение риска резких ее перепадов.
Хороший воздухообмен, который достигается только качественно оборудованной вентиляцией и систематическим проветриванием.
Чаще всего в теплицах паразитирует тля:
Эта небольшая светлая мошка появляется чаще в том случае, если перед посадкой не обеззаразили почву и не обработали дезинфицирующими средствами садовый инвентарь. Поселяется насекомое на внешней стороне листьев. При осмотре заметны личинки. Питанием для нее служит сок из листьев. Теряя влагу, листья скручиваются, увядают и опадают. Если растение было ослаблено по другим причинам, нашествие тли приводит к его гибели.