Особенности ухода за сливой

Профилактика болезней и вредителей:

Проведя обрезку, сразу же приступают к профилактическим искореняющим обработкам от вредителей и болезней. Для этого используют сильнодействующие пестициды универсального действия. А также в это время устанавливают ловчие пояса на штамбы деревьев, производят известковую покраску стволов и скелетных ветвей.

К обработкам деревьев приступают до набухания почек

Подкормки:

Как только земля подсохнет и её можно будет перекапывать, сразу же это нужно будет сделать (если это не было сделано осенью).

Под перекопку следует внести минеральные азотсодержащие удобрения:

мочевину по норме 20—30 г/м2;

аммиачную селитру из расчёта 30—40 г/м2;

нитроаммофоску в количестве 40—50 г/м2 или другие аналогичные удобрения.

Если почва уже была перекопана осенью, то можно внести удобрения, предварительно растворив их в воде. В период цветения для увеличения количества завязей можно опрыскать сливу раствором борной кислоты в концентрации 2—3 г/10л.

Грамотный полив

Корневая система сливы в основном располагается на глубине 0,4 метра. Такая особенность делает ее уязвимой в жару. Если корни будут пересыхать, пострадают и завязи, которые просто опадут. Чтобы не допустить проблем, не забывайте проверять уровень влажности грунта в приствольных кругах.

Для достаточного увлажнения я расходую на одно дерево до пяти литров воды. На этапе цветения интенсивность полива нужно увеличить.

Систематическая обрезка:

Я придерживаюсь обязательной обрезки два раза в год. Для молодых саженцев характерен очень активный рост. В весеннее время я провожу обрезку с целью формирования кроны. С приходом осени приходит оптимальная пора для санитарной обрезки. Не забывайте обрабатывать места срезов садовым варом. В противном случае можно столкнуться с инфекциями.

Грамотно готовим дерево к зиме:

Большинство сортов слив способны самостоятельно перенести зимовку. Однако для подстраховки я оборачиваю корневую шейку слив пластами мха сфагнума.

Чтобы утеплить корневую систему, стоит мульчировать приствольные круги. В качестве мульчирующего материала я применяю торф, который служит еще и дополнительным удобрением.