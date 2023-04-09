В Тбилиси тысячи сторонников евроинтеграции вышли на антиправительственный митинг

Подросток устроил погоню на Corvette, сообщила полиция Месы

17-летний подросток был арестован рано утром в субботу после того, как он скрылся от полиции Месы на красном Corvette и устроил погоню по автостраде, которая закончилась в Финиксе, сообщили власти.