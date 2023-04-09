В Тбилиси тысячи сторонников евроинтеграции вышли на антиправительственный митинг

21:26 2023-04-09

Тысячи сторонников оппозиции собрались в воскресенье у здания парламента в Тбилиси на фоне растущей критики правительства, обвиняемого в пророссийском авторитарном уклоне.

По призыву основной оппозиционной партии, Единого национального движения (ЕНД), основанного находящимся в заключении экс-президентом Михаилом Саакашвили, демонстранты размахивали флагами Грузии, Украины и Европейского союза (ЕС) под транспарантами «За европейское будущее».

Демонстранты требуют «освобождения политзаключенных и проведения реформ», представленных ЕС для предоставления Тбилиси статуса кандидата на членство, заявил президент ЕНД Леван Хабеишвили.

Правящую партию «Грузинская мечта» обвиняет в заключении под стражу оппонентов, подавлении независимых СМИ, тайном сотрудничестве с Кремлем и стремлении вывести страну из состава ЕС.