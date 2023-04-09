В Тбилиси тысячи сторонников евроинтеграции вышли на антиправительственный митинг

По призыву основной оппозиционной партии, Единого национального движения (ЕНД), основанного находящимся в заключении экс-президентом Михаилом Саакашвили, демонстранты размахивали флагами Грузии, Украины и Европейского союза (ЕС) под транспарантами «За европейское будущее».
Демонстранты требуют «освобождения политзаключенных и проведения реформ», представленных ЕС для предоставления Тбилиси статуса кандидата на членство, заявил президент ЕНД Леван Хабеишвили.
Правящую партию «Грузинская мечта» обвиняет в заключении под стражу оппонентов, подавлении независимых СМИ, тайном сотрудничестве с Кремлем и стремлении вывести страну из состава ЕС.