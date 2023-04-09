Преимущества и способы внесения мочевины

Положительные свойства мочевины:
раствор мочевины довольно быстро усваивается культурами, чувствительными к высоким показателям рH грунта;
внекорневая подкормка не вызывает ожога листовых пластин у растений;
уже через 48 часов после внекорневой подкормки мочевиной количество азота в белке растений увеличивается;
опрыскивание растений раствором мочевины ранней весной помогает задержать цветение и тем самым снижает вероятность осыпания цветов в результате весенних заморозков;
раствор мочевины помогает бороться с вредителями сада и огорода, а также возбудителями болезней;
подкормка мочевиной позволяет увеличить урожай садовых и огородных растений.
Минусы использования мочевины:
карбамид может снизить всхожесть семян при его повышенной концентрации в почве;
при неправильном внесении мочевины в почву в результате химической реакции выделяется газообразный аммиак, который может повредить молодые ростки;
удобрение требует бережного хранения;
мочевину нельзя смешивать с другими удобрениями.
Рецепт раствора
При всей пользе мочевины важно не передозировать ее, чтобы не нанести непоправимый вред растениям. Для подкормки огурцов в грунте я готовлю раствор из карбамида (15 г), суперфосфата (60 г) и воды (10 л).
Если нужно обработать тепличные кусты, то рецепт немного другой. Растворяю в воде (10 л) мочевину (15 г), суперфосфат (20 г) и калий хлористый (15 г).
Приготовление раствора
Меры безопасности
Мочевина нетоксична для человека, но при ее использовании стоит соблюдать меры предосторожности. Я обязательно надеваю перчатки и респиратор. Если раствор попадает на кожу или в глаза, обильно промываю их водой.
Для защиты растений руководствуюсь двумя правилами:
опрыскиваю только в пасмурные дни;
вношу корневые удобрения после обильного полива водой.
Подкормка огурцов мочевиной:
Раствор мочевины я использую от момента появления на саженцах первого настоящего листочка до начала созревания плодов. Вношу по 1 л под каждый куст, после присыпаю грунт возле них золой. За период вегетации обрабатываю насаждения 3 – 4 раза.
Лечение и защита:
В лечебных и защитных целях готовлю раствор из 0,5 – 0,7 г карбамида и 10 л воды и опрыскиваю им кусты.
Эта мера помогает при:
серой гнили;
парше;
медянке;
фитофторозе;
поражении медянкой, тлей, долгоносиком.