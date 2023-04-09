Преимущества и способы внесения мочевины

Положительные свойства мочевины:

раствор мочевины довольно быстро усваивается культурами, чувствительными к высоким показателям рH грунта;

внекорневая подкормка не вызывает ожога листовых пластин у растений;

уже через 48 часов после внекорневой подкормки мочевиной количество азота в белке растений увеличивается;

опрыскивание растений раствором мочевины ранней весной помогает задержать цветение и тем самым снижает вероятность осыпания цветов в результате весенних заморозков;

раствор мочевины помогает бороться с вредителями сада и огорода, а также возбудителями болезней;

подкормка мочевиной позволяет увеличить урожай садовых и огородных растений.

Минусы использования мочевины:

карбамид может снизить всхожесть семян при его повышенной концентрации в почве;

при неправильном внесении мочевины в почву в результате химической реакции выделяется газообразный аммиак, который может повредить молодые ростки;

удобрение требует бережного хранения;

мочевину нельзя смешивать с другими удобрениями.

Рецепт раствора

При всей пользе мочевины важно не передозировать ее, чтобы не нанести непоправимый вред растениям. Для подкормки огурцов в грунте я готовлю раствор из карбамида (15 г), суперфосфата (60 г) и воды (10 л).

Если нужно обработать тепличные кусты, то рецепт немного другой. Растворяю в воде (10 л) мочевину (15 г), суперфосфат (20 г) и калий хлористый (15 г).

Приготовление раствора

Меры безопасности

Мочевина нетоксична для человека, но при ее использовании стоит соблюдать меры предосторожности. Я обязательно надеваю перчатки и респиратор. Если раствор попадает на кожу или в глаза, обильно промываю их водой.

Для защиты растений руководствуюсь двумя правилами:

опрыскиваю только в пасмурные дни;

вношу корневые удобрения после обильного полива водой.

Подкормка огурцов мочевиной:

Раствор мочевины я использую от момента появления на саженцах первого настоящего листочка до начала созревания плодов. Вношу по 1 л под каждый куст, после присыпаю грунт возле них золой. За период вегетации обрабатываю насаждения 3 – 4 раза.

Лечение и защита:

В лечебных и защитных целях готовлю раствор из 0,5 – 0,7 г карбамида и 10 л воды и опрыскиваю им кусты.

Эта мера помогает при:

серой гнили;

парше;

медянке;

фитофторозе;

поражении медянкой, тлей, долгоносиком.