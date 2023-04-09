В США педагог потерял работу после того, как попросил старшеклассников написать их посмертный некролог

21:36 2023-04-09

Американский профессор психологии потерял работу после того, как дал своим старшеклассникам специальную тему для сочинения, сообщает AFP со ссылкой на администрацию учебного заведения.

«Сегодня был последний день вашей жизни, напишите свой некролог», называлась тема данная педагогом для работы.

63-летний Джеффри Кин объяснил в Facebook, что хотел связать свой курс с упражнением, предназначенным для подготовки учащихся к риску вторжения вооруженного человека в их среднюю школу недалеко от Орландо, штат Флорида.

Он попросил своих учеников записать свои впечатления, связанные с этой симуляцией, и подумать о причинах повторения убийств в Соединенных Штатах, возможных средствах их устранения и, следовательно, представить себе свою посмертную биографию.

В небольшой заметке указано «спасибо, что поняли (...), что это абсолютно не тот вопрос, чтобы беспокоить вас».

Во вторник его уволили. В пресс-релизе, воспроизведенном американскими СМИ, школьные власти обвиняют его в том, что он давал «неподходящие домашние задания» своим ученикам.

Джеффри Кин защищался на местных телеканалах.

«Это было не для того, чтобы напугать их или заставить думать, что они умрут, а чтобы помочь им понять, что важно в их жизни», — заявил он на NBC.

По данным Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC), в 2020 году огнестрельное оружие стало основной причиной смерти несовершеннолетних американцев: 4368 человек погибли, при этом показатель опередил смертность от автомобильных аварий и передозировок.