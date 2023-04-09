В США педагог потерял работу после того, как попросил старшеклассников написать их посмертный некролог

«Сегодня был последний день вашей жизни, напишите свой некролог», называлась тема данная педагогом для работы.

63-летний Джеффри Кин объяснил в Facebook, что хотел связать свой курс с упражнением, предназначенным для подготовки учащихся к риску вторжения вооруженного человека в их среднюю школу недалеко от Орландо, штат Флорида.

Он попросил своих учеников записать свои впечатления, связанные с этой симуляцией, и подумать о причинах повторения убийств в Соединенных Штатах, возможных средствах их устранения и, следовательно, представить себе свою посмертную биографию.

В небольшой заметке указано «спасибо, что поняли (...), что это абсолютно не тот вопрос, чтобы беспокоить вас».

Во вторник его уволили. В пресс-релизе, воспроизведенном американскими СМИ, школьные власти обвиняют его в том, что он давал «неподходящие домашние задания» своим ученикам.

Джеффри Кин защищался на местных телеканалах.

«Это было не для того, чтобы напугать их или заставить думать, что они умрут, а чтобы помочь им понять, что важно в их жизни», — заявил он на NBC.

По данным Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC), в 2020 году огнестрельное оружие стало основной причиной смерти несовершеннолетних американцев: 4368 человек погибли, при этом показатель опередил смертность от автомобильных аварий и передозировок.