Baidu подает в суд на Apple из-за поддельных приложений бота Ernie

Бот Ernie, оснащенный искусственным интеллектом, запущенный компанией в прошлом месяце, был назван ближайшим ответом Китая на разработанный в США чат-бот ChatGPT.



Baidu заявила, что подала иски в Народный суд Пекина Хайдянь против разработчиков, стоящих за поддельными приложениями ее бота Эрни, и компании Apple.



"В настоящее время у Эрни нет официального приложения", - говорится в заявлении Baidu, опубликованном в пятницу на официальном аккаунте "Baidu AI" в WeChat. Она также разместила фотографию своего судебного заявления.



"До официального заявления нашей компании все приложения Ernie, которые вы видите в App Store или других магазинах, являются поддельными", - говорится в заявлении. Apple не сразу ответила на просьбу о комментарии.



Поиск Reuters в субботу обнаружил, что в App Store Apple все еще есть по меньшей мере четыре приложения с китайским названием бота Ernie, все поддельные.