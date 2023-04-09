Бот Ernie, оснащенный искусственным интеллектом, запущенный компанией в прошлом месяце, был назван ближайшим ответом Китая на разработанный в США чат-бот ChatGPT.
Baidu заявила, что подала иски в Народный суд Пекина Хайдянь против разработчиков, стоящих за поддельными приложениями ее бота Эрни, и компании Apple.
"В настоящее время у Эрни нет официального приложения", - говорится в заявлении Baidu, опубликованном в пятницу на официальном аккаунте "Baidu AI" в WeChat. Она также разместила фотографию своего судебного заявления.
"До официального заявления нашей компании все приложения Ernie, которые вы видите в App Store или других магазинах, являются поддельными", - говорится в заявлении. Apple не сразу ответила на просьбу о комментарии.
Поиск Reuters в субботу обнаружил, что в App Store Apple все еще есть по меньшей мере четыре приложения с китайским названием бота Ernie, все поддельные.
Baidu подает в суд на Apple из-за поддельных приложений бота Ernie
Китайский поисковый гигант Baidu подал судебные иски против "соответствующих" разработчиков приложений и компании Apple Inc в связи с поддельными копиями своего бота Ernie, доступного в магазине приложений Apple.
Бот Ernie, оснащенный искусственным интеллектом, запущенный компанией в прошлом месяце, был назван ближайшим ответом Китая на разработанный в США чат-бот ChatGPT.
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