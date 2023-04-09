В заявлении службы скорой помощи "Маген Давид Адом" говорится, что один мужчина в возрасте около 30 лет был признан погибшим, а пятеро других были доставлены в больницу с ранениями средней тяжести после нападения.
"Все пострадавшие были туристами", - добавили в службе, не сообщив подробностей об их национальности.
Трое из них, включая 17-летнего подростка, получили ранения средней тяжести, а двое - легкие ранения, добавили в службе спасения.
Представитель полиции сообщил AFP, что "террорист был нейтрализован, это был теракт против гражданских лиц, таран автомобиля".
Нетаньяху приказал мобилизовать полицию и армейские резервы после нападения, говорится в заявлении его канцелярии.
Ранее в пятницу две британско-израильские сестры 16 и 20 лет были убиты, а их мать тяжело ранена в результате нападения со стрельбой на оккупированном Западном берегу.
Один убитый, пять раненых в результате теракта в Тель-Авиве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мобилизовал полицейские и армейские резервы в конце пятницы после того, как один человек был убит и пять человек получили ранения в результате нападения с использованием автомобиля в центре Тель-Авива.
В заявлении службы скорой помощи "Маген Давид Адом" говорится, что один мужчина в возрасте около 30 лет был признан погибшим, а пятеро других были доставлены в больницу с ранениями средней тяжести после нападения.
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