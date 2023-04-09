Бенджамин Ференц, известный прокурор Нюрнберга, умер в возрасте 103 лет

Бенджамин Ференц, американец, который в возрасте 27 лет и без опыта участия в судебных процессах стал одним из главных обвинителей процесса, впоследствии боролся за компенсацию и возвращение украденных вещей жертвам и выжившим после Холокоста.



Он мирно скончался во сне от естественных причин в пятницу вечером в доме престарелых в Бойнтон-Бич, штат Флорида, сообщил его сын Дональд Ференц.



Младший Ференц сказал AFP, что если бы его отец хотел сказать последнее слово, он был бы уверен, что это было бы "закон, а не война".



На протяжении большей части своей жизни Ференц выступал за создание международного уголовного суда - мечта, которая, наконец, осуществилась с учреждением в 2002 году Гаагского МУС.



Нюрнбергский процесс, организованный в Германии в 1945 году после Второй мировой войны, заложил основу глобальной системы уголовного правосудия для тех, кто обвиняется в самых страшных злодеяниях человечества.