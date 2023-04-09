В последние недели Северная Корея испытала то, что государственные СМИ назвали подводным беспилотником с ядерным оружием, а также осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
"Национальный научно-исследовательский институт оборонной науки в КНДР провел испытание подводной системы стратегического оружия с 4 по 7 апреля", - сообщило официальное Центральное агентство новостей Кореи.
"Подводный ударный ядерный беспилотник "Хэиль-2"... пролетел 1000 км имитируемого подводного расстояния... в течение 71 часа и 6 минут".
KCNA добавила, что "испытательная боеголовка точно взорвалась под водой. Испытание прекрасно доказало надежность системы подводного стратегического оружия и ее способность к смертельной атаке".
Северная Корея заявила, что провела три испытания подводных беспилотников менее чем за три недели.
23 марта она заявила, что провела первое испытание ракеты Haeil, что в переводе с корейского означает "цунами", способной вызвать "радиоактивное цунами", обвинив в ухудшении ситуации с безопасностью в регионе учения США и Южной Кореи.
Корея заявила об испытании еще одного подводного ядерного беспилотника
Северная Корея заявила в субботу, что испытала еще один подводный беспилотник с ядерным оружием, что стало последним ответом на военные учения Южной Кореи и США, хотя аналитики сомневаются, что у Пхеньяна есть такое оружие.
В последние недели Северная Корея испытала то, что государственные СМИ назвали подводным беспилотником с ядерным оружием, а также осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
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