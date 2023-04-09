ООН сообщила, 3300 афганских сотрудников остаются дома из-за запрета талибов

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по поводу действий талибов и продолжил свои призывы к отмене запрета.



Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик вновь заявил, что все сотрудники ООН необходимы для оказания жизненно важной помощи миллионам людей, и еще раз подчеркнул, что "афганские женщины не будут заменены мужчинами".

Он также сказал, что ООН не хочет попасть в ситуацию, когда она заменит афганских женщин на международных женщин, которым не запрещено работать в стране.



Он объяснил, что с культурной точки зрения всегда лучше, когда граждане страны оказывают помощь местному населению. Штат ООН в Афганистане насчитывает около 3 900 человек, включая примерно 3 300 афганцев и 600 международных сотрудников. В это число также входят 600 афганских женщин и 200 женщин из других стран.



На закрытом заседании Совета Безопасности ООН, посвященном запрету Талибана, члены Совета были проинформированы специальным представителем Генерального секретаря по Афганистану Розой Отунбаевой, которая в среду провела переговоры с министром иностранных дел Талибана Амир Ханом Муттаки, призвав его отменить свое решение.