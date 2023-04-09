Студентка университета Англии использовала ChatGPT для гениального хака в целях экономии денег

Возьмем случай с Милли Хоултон, 22-летней студенткой университета Йорк Сент-Джон в Англии, которую оштрафовали за парковку на сумму около 75 долларов. Как сообщает BBC, Хоултон подумала о том, чтобы сломаться и заплатить штраф, но потом ей пришла в голову идея получше.



Она попросила ChatGPT "пожалуйста, помогите мне написать письмо в совет, они выписали мне штраф за парковку". Когда письмо было готово, она отослала его, и... что бы вы думали? Власти отозвали уведомление о штрафе.



Я подумала: "О, мне не нужен этот штраф", - сказала Хоултон, - "Я студентка", но попытаться сформулировать то, что я хотела сказать, было довольно сложно, поэтому я решила посмотреть, сможет ли ChatGPT сделать это за меня".

"Я ввела все свои данные о том, где и когда это произошло, почему это было неправильно и мою ссылку на штраф, и в течение нескольких минут пришел идеально сформированный персональный ответ", - говорит она.



Правда? И что же там было написано? "Там было сказано, что я студентка, что я оплатила свое разрешение за два года и не собираюсь намеренно парковаться там, где не следует", - сказала Хоултон. Хоултон сказала, что штраф был ошибочно выписан за парковку на ее улице, поскольку у нее есть разрешение на это.



По ее словам, ответ чат-бота был "замечательным", и он прекрасно объяснил ситуацию. Неудивительно, что она испытала "огромное облегчение", когда получила письмо от местных властей об отмене штрафа.