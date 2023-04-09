Грабители проникли в магазин после его закрытия ночью 2 апреля, прорезав отверстие в стене ванной комнаты соседнего магазина Seattle Coffee Gear, сообщает филиал ABC KOMO со ссылкой на местную полицию.
"Наша входная дверь была заперта", - рассказал Эрик Маркс, региональный менеджер Seattle Coffee Gear. "Они выломали нашу входную дверь".
Маркс рассказал телеканалу, что грабители прорезали в стене отверстие размером 24 на 18 дюймов, чтобы попасть в заднюю комнату магазина Apple. "Я и не подозревал, что мы находимся так близко или рядом с ними", - сказал он телеканалу.
Компания Apple не сразу ответила на просьбу Insider о комментарии. Звонки в Apple Store в Линнвуде и Seattle Coffee Gear остались без ответа. Компания Brookfield Properties, которой принадлежит торговый центр, где произошел инцидент, не ответила на просьбу Insider о комментарии, но сообщила KOMO, что явное ограбление было "единичным случаем".
Грабители прорезали стену, чтобы проникнуть в Apple Store и украли 436 айфонов, сообщает полиция Вашингтона
По словам полиции Линнвуда, штат Вашингтон, они унесли с собой технику Apple на сумму более 500 000 долларов, включая около 436 iPhone, а также часы Apple и другие предметы.
Грабители проникли в магазин после его закрытия ночью 2 апреля, прорезав отверстие в стене ванной комнаты соседнего магазина Seattle Coffee Gear, сообщает филиал ABC KOMO со ссылкой на местную полицию.
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