Опытный дачник дал советы новичкам, как правильно подкармливать рассаду томатов

Если вы не хотите покупать рассаду на рынке, а предпочитаете выращивать собственную, это похвально, но нужно запомнить несколько важных правил.

Главный момент - чем и когда кормить рассаду, чтобы росла крепкой, выносливой, жизнеспособной.

Самые важные элементы для рассады - азот, калий, фосфор. Но не торопитесь с их внесением. Подкормка нужна томату, когда он начинает чахнуть и имеет нездоровый вид.

До этого лучше ничего не делать, никаких удобрений не вносить.

Кормим рассаду, когда видим, что ей не хватает азота, то есть нижний ярус листиков желтеет. Куст при этом почти не растет.

Нехватку азота восполняем аммиачной селитрой, карбамидом, сульфатом аммония.

Калий нужен, когда вы заметили желтую каемочку на листках. После чего они вянут и сохнут. Вносите в этом случае калийную селитру, монофосфат, сульфат калия, сернокислый калий.

Фосфор даем, когда видим появление фиолетового оттенка на листьях. Решаем проблему с помощью костной муки, суперфосфата, диаммофоски, аммофоски.

Подкармливаем томаты с утра, сначала поливаем землю, смеси готовим заранее и строго по инструкции. Удобряем через корень, не затрагивая листья, потом землю обязательно рыхлим.