Ему пришлось вести длительную судебную тяжбу, чтобы вернуть свои деньги. Джонсон, владеющий небольшой компанией по грузоперевозкам в Шарлотте, Северная Каролина, был обвинен в отмывании денег, и власти отказались поверить в то, что он ведет законный бизнес, говорится в пресс-релизе Института правосудия.
Некоммерческая организация представляла интересы Джонсона в апелляции после того, как суд первой инстанции постановил, что он не может даже оспорить конфискацию своих денег.
Джонсон начал свой бизнес, Triple J Logistics, в 2015 году после получения прав коммерческого водителя. Он владеет двумя полугрузовиками и нанимает двух водителей. Он хотел расширить свой бизнес, поэтому накопил более 30 000 долларов и занял еще 9 000 долларов у своего дяди, чтобы приобрести еще один полугрузовик.
Бюро по борьбе с наркотиками Департамента полиции Феникса получило информацию о поездке Джонсона в августе 2020 года и, проведя проверку биографии, обнаружило несколько арестов, связанных с наркотиками, согласно судебным документам.
Трое детективов ждали Джонсона в аэропорту на выдаче багажа. Они нашли наличные деньги как в ручной клади, так и в клетчатой сумке Джонсона, но отказались поверить в его причины провоза денег и сказали, что арестуют его, если он не распишется в получении денег на месте.
У мужчины в аэропорту Финикса полиция изъяла 40 000 долларов наличными
Джерри Джонсон ехал покупать грузовик в Финикс, штат Аризона, когда власти задержали его в аэропорту Финикса и конфисковали почти 40 000 долларов наличными, которые он вез с собой.
Ему пришлось вести длительную судебную тяжбу, чтобы вернуть свои деньги. Джонсон, владеющий небольшой компанией по грузоперевозкам в Шарлотте, Северная Каролина, был обвинен в отмывании денег, и власти отказались поверить в то, что он ведет законный бизнес, говорится в пресс-релизе Института правосудия.
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