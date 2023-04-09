Подросток устроил погоню на Corvette, сообщила полиция Месы

По словам полиции, погоня началась в пятницу вечером, когда сотрудники полиции Месы прибыли в район Кантри Клаб Драйв и Бродвей Роуд в ответ на несколько автомобилей, которые делали "пончики" на улице.



Автомобили, включая красный Corvette 2010 года выпуска, скрылись в разных направлениях после прибытия офицеров. Один из офицеров попытался остановить Corvette, но водитель-подросток не подчинился и уехал в другом направлении, по словам полиции.



Офицеры предприняли несколько попыток заставить Corvette остановиться. По словам полиции, в это время Corvette, уклоняясь от попытки остановиться, задел боком полицейский автомобиль Месы.



По словам Ричарда Энсинаса, представителя полицейского департамента Месы, воздушное подразделение полиции Месы следило за Corvette с помощью вертолета, когда он выехал на автостраду и направился в сторону Финикса. Энсинас сказал, что патрульные подразделения на земле смогли безопасно отъехать назад и остаться вне поля зрения.



Полицейское управление Финикса оказало помощь в преследовании, выследив машину с помощью вертолета, когда она въехала в город, сказали в полиции. Департамент общественной безопасности штата Аризона попытался установить шипы, чтобы вывести автомобиль из строя в Финиксе, но неизвестно, были ли шипы успешными.