Бывший репортер развлекательного телеканала KABC-TV Франческа Каппуччи умерла в 64 года

В 1995 году она присоединилась к 7 каналу KABC Eyewitness News на 10 лет. За время работы на KABC Капуччи брала интервью у таких музыкальных знаменитостей, как Род Стюарт, Дэвид Боуи и Майкл Джексон.



Популярность Каппуччи в Лос-Анджелесе была такова, что ее приглашали изображать репортеров в эпизодических сериях сериалов "Колби", "Коломбо", "Седьмое небо", "Практика" и "Зачарованные", а также в фильме 1997 года "Ниндзя из Беверли-Хиллз".



У Капуччи остались сыновья Иэн и Уилл, брат Рафаэль, сестра Изабелла и другие родственники.