В 1995 году она присоединилась к 7 каналу KABC Eyewitness News на 10 лет. За время работы на KABC Капуччи брала интервью у таких музыкальных знаменитостей, как Род Стюарт, Дэвид Боуи и Майкл Джексон.
Популярность Каппуччи в Лос-Анджелесе была такова, что ее приглашали изображать репортеров в эпизодических сериях сериалов "Колби", "Коломбо", "Седьмое небо", "Практика" и "Зачарованные", а также в фильме 1997 года "Ниндзя из Беверли-Хиллз".
У Капуччи остались сыновья Иэн и Уилл, брат Рафаэль, сестра Изабелла и другие родственники.
Бывший репортер развлекательного телеканала KABC-TV Франческа Каппуччи умерла в 64 года
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Каппуччи родилась в Лос-Анджелесе 29 июня 1958 года и начала свою карьеру на радиостанции KIQQ, делая социальную рекламу, а затем объединилась с радиоведущим Джеем Коффи для популярного утреннего шоу.
В 1995 году она присоединилась к 7 каналу KABC Eyewitness News на 10 лет. За время работы на KABC Капуччи брала интервью у таких музыкальных знаменитостей, как Род Стюарт, Дэвид Боуи и Майкл Джексон.
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Иван Ободов
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