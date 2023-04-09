Полиция Гамбурга предупреждает о возможном отравлении токсинами из-за пожара, 140 человек эвакуированы

22:33 2023-04-09

Полиция и пожарные в немецком городе Гамбург предупредили местных жителей о возможном наличии токсинов в воздухе после того, как рано утром в воскресенье вспыхнули пожары на нескольких складах.

Около 140 человек были эвакуированы, и пока нельзя точно сказать, насколько опасна ситуация, сказал представитель полиции.

Представитель пожарной службы сказал, что они несколько снизили уровень угрозы, хотя огонь все еще горел в полдень, но людям следует оставаться в помещениях с закрытыми окнами.

Власти сообщили, что пожар начался около 4 часов утра в Ротенбургсорт, в нескольких километрах к юго-востоку от центра Гамбурга, и что облако дыма движется в направлении центра города.

Множество полицейских, пожарных и других спасателей находились на месте происшествия, когда густое облако темного дыма поднималось вверх.

Представитель полиции сказал, что в результате небо потемнело, но из-за погоды трудно определить, сколько было дыма, а сколько облаков.