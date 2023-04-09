Жестокая пасхальная неделя в Мексике: убито 506 человек

Еженедельно в Мексике регистрируется от 500 до 550 жертв умышленных убийств, согласно ежедневным статистическим отчетам Секретариата по безопасности и защите граждан (SSPC), которые показывают недооценку от 20 до 25 процентов.



Штаты с наибольшим количеством убийств в период Пасхальной недели 2023 года, которая заканчивается в это воскресенье, - это штат Мексика, 60 жертв; Гуанахуато, 55; Мичоакан, 33; Герреро, 30; Халиско, 28; Веракрус, 28; Баха Калифорния, 27; Нуэво Леон, 27; Сакатекас, 26; Морелос, 23; Чиуауа, 21; Сонора, 15; Мехико, 10.



В Страстную пятницу в штате Мексика, который находится в процессе избрания нового губернатора, было зарегистрировано 13 умышленных убийств, что является самым высоким показателем за апрель месяц.



Между тем, в штате Герреро вчера было зарегистрировано шесть убийств, включая убийство двух мужчин в порту Акапулько, переполненном в этом сезоне национальными и иностранными туристами.



Штат Мексика был самым жестоким штатом в Великий четверг с шестью умышленными убийствами, за ним следует штат Сакатекас с восемью.