Число нелегальных мигрантов, возвращенных на Кубу, достигло 3 093 человек

По данным источника, с января по настоящее время власти соседней страны вернули 2 260 кубинцев.



В последние недели Куба также принимала мигрантов из Мексики, Багамских и Каймановых островов.



Тяжелый экономический кризис в стране вызывает беспрецедентный отток мигрантов, особенно в Соединенные Штаты.



Только в прошлом году власти США перехватили на южной границе с Мексикой более 313 000 кубинцев, что составляет около 3 процентов всего населения Кубы.



Эта цифра не включает тысячи кубинцев, которые уехали в другие страны, такие как Мексика, Испания или Южная Америка.