Число нелегальных мигрантов, возвращенных на Кубу, достигло 3 093 человек

22:36 2023-04-09

Последняя из этих операций была проведена в прошлую пятницу, когда береговая охрана США передала 48 кубинцев - 42 мужчин и шесть женщин, - которые незаконно покинули Кубу по морю, сказал Мининт.

По данным источника, с января по настоящее время власти соседней страны вернули 2 260 кубинцев.

В последние недели Куба также принимала мигрантов из Мексики, Багамских и Каймановых островов.

Тяжелый экономический кризис в стране вызывает беспрецедентный отток мигрантов, особенно в Соединенные Штаты.

Только в прошлом году власти США перехватили на южной границе с Мексикой более 313 000 кубинцев, что составляет около 3 процентов всего населения Кубы.

Эта цифра не включает тысячи кубинцев, которые уехали в другие страны, такие как Мексика, Испания или Южная Америка.