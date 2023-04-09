По данным источника, с января по настоящее время власти соседней страны вернули 2 260 кубинцев.
В последние недели Куба также принимала мигрантов из Мексики, Багамских и Каймановых островов.
Тяжелый экономический кризис в стране вызывает беспрецедентный отток мигрантов, особенно в Соединенные Штаты.
Только в прошлом году власти США перехватили на южной границе с Мексикой более 313 000 кубинцев, что составляет около 3 процентов всего населения Кубы.
Эта цифра не включает тысячи кубинцев, которые уехали в другие страны, такие как Мексика, Испания или Южная Америка.
Число нелегальных мигрантов, возвращенных на Кубу, достигло 3 093 человек
22:36 2023-04-09
Последняя из этих операций была проведена в прошлую пятницу, когда береговая охрана США передала 48 кубинцев - 42 мужчин и шесть женщин, - которые незаконно покинули Кубу по морю, сказал Мининт.
По данным источника, с января по настоящее время власти соседней страны вернули 2 260 кубинцев.