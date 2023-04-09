Подавляющее большинство неустраненных отключений было зафиксировано в Квебеке. Власти также сообщили о третьей смерти, связанной с ураганом в среду.
В Сен-Жозеф-Дю-Лак, Квебек, инспектор полиции Жан Филипп Лаббе сообщил, что женщина нашла своего мужа без сознания в гараже, где он работал с генератором. Лаббе сказал, что 75-летний мужчина умер после того, как его доставили в больницу. По его словам, пожарные установили, что уровень угарного газа в гараже был в 20 раз выше нормы.
Управление здравоохранения Монреаля сообщило, что десятки людей отравились угарным газом во время отключения электричества после использования в помещении оборудования, предназначенного для использования на открытом воздухе.
Сотни тысяч людей в Канаде все еще остаются без электричества после урагана
22:44 2023-04-09
Два дня назад в результате шторма некоторые районы провинций Квебек и Онтарио покрылись льдом, в результате чего ветви деревьев ломались и падали на линии электропередач.
Подавляющее большинство неустраненных отключений было зафиксировано в Квебеке. Власти также сообщили о третьей смерти, связанной с ураганом в среду.