Лучший сосед для выращивания капусты

Перед тем как перечислить лучших соседей для капусты, я скажу пару слов о принципах, по которым я их выбираю:

Для благополучного развития капусте требуется довольно много свободного места. Именно поэтому во время посадки стоит позаботиться о соблюдении минимального необходимого интервала между растениями. В противном случае культурам придется бороться за питательные вещества.

Сажаю рядом только те культуры, которые не способны затенить капусту.

В качестве соседей важно подбирать культуры, которые имеют сходные требования к режиму питания и полива.

Ни в коем случае не сажайте капусту на тех грядках, где раньше выращивались любые крестоцветные.

Кого выбрать в соседи?

Вне зависимости от того, какой сорт капусты вы сажаете, атаковать их будут одинаковые вредители. Рядом с капустой предпочтительно сажать культуры, которые способны отпугивать вредителей.

В приоритетном списке:

Различные ароматные травы. Их выраженный яркий аромат способен отпугивать вредителей. Самый банальный вариант — укроп. Запах, испускаемый зеленью, пагубно влияет на капустную совку, которая часто нападает на посадки. Можно также посадить эстрагон, шалфей, мяту или полынь. А базилик и тимьян помимо отпугивающих свойств еще и способны обеззараживать грунт.

Ароматные цветы. Благоприятно располагать капустные грядки рядом с клумбами, на которых растут бархатцы или календула. Аромат последней способен привлечь врагов тли и улучшить структурные характеристики грунта. Подобными свойствами обладает и ромашка.

Лук и чеснок. Такой тандем благоприятен для большинства огородных культур. Резкий запах и сок зелени способен пагубно влиять на большинство известных вредителей капусты. Лук и чеснок благоприятно разместить также на земляничной плантации. В вопросе с капустой я сажаю лук и чеснок по периметру грядок. Особенности строения корневой системы позволяет им спокойно соседствовать с капустой без борьбы за питательные вещества и влагу.

Огурцы и бахчевые. Это может быть тыква, арбузы или дыни, выбирать вам. Все культуры, принадлежащие к семейству тыквенных создадут естественный барьер для улиток и слизней. Грубые побеги и листья поранят тельца слизней, и они просто погибнут, пытаясь перебраться на грядки.

Совместная посадка капусты с другими растениями может быть эффективным способом оптимизации использования пространства на участке, повышения урожайности и снижения риска вредителей и болезней. Важно учитывать совместимость растений и их потребности в питательных веществах, свете и влажности. Успешное соседство позволит получить обильный и здоровый урожай, минимизируя усилия, затраченные на уход за растениями.