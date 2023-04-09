Таиланд, Лаос, Бирма объединяют усилия для борьбы с загрязнением воздуха

В ходе виртуальной встречи накануне премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча призвал лидеров Лаоса Сонексая Сипхандона и Бирмы Мин Аунг Хлаинга искать совместные решения по снижению смога и частиц PM 2.5 (диаметром 2,5 микрона или менее), которые удушают территорию.



На встрече "состоялся обмен информацией и опытом по решению проблемы трансграничного загрязнения дымкой в регионе", три лидера также обсудили "конструктивные и конкретные подходы к решению этой общей проблемы", говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном в пятницу вечером.



По данным министерства, премьер-министр Таиланда предложил своим коллегам принять "Стратегию CLEAR Sky" - план, включающий такие меры, как обмен информацией, расширение сотрудничества и "постоянная приверженность" трех стран решению проблемы высокого уровня загрязнения воздуха.



Виртуальная встреча состоялась в тот же день, когда власти таиландской провинции Чиангмай призвали людей работать дома из-за нездорового уровня загрязнения в северном регионе страны, который граничит с Бирмой, Лаосом и Камбоджей.