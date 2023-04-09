Тысячи людей присоединяются к протестам против судебной реформы в Израиле

Последняя серия протестов против планов, которые были приостановлены в прошлом месяце из-за волны забастовок и массовых демонстраций, проходит на фоне резкого роста напряженности на нескольких фронтах в Израиле во время священного для мусульман месяца Рамадан.



Десятки тысяч верующих ожидали вечерней молитвы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме на фоне опасений по поводу возможного повторения ночных полицейских рейдов на этой неделе, за которыми последовали ракетные обстрелы Израиля и израильские атаки на Газу и южный Ливан.



Израильтяне также были в напряжении после того, как в пятницу в Тель-Авиве в результате автомобильной атаки погиб итальянец и были ранены еще пять туристов, через несколько часов после того, как в результате стрельбы погибли две израильские сестры и была ранена их мать возле поселения на оккупированном Западном берегу.

Нетаньяху мобилизовал резервистов пограничной полиции и приказал армии усилить посты безопасности, чтобы предотвратить возможные беспорядки, на фоне призывов к спокойствию со стороны Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и Соединенных Штатов.