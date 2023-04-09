Десятки убитых в результате «варварских» нападений в Индии

Двойные нападения произошли в деревнях Кураку и Тондоби в регионе Сахель, недалеко от границы с Нигером. Ни одна группа не призналась в совершении нападений, но джихадистское насилие является обычным явлением в этом районе, и официальные лица обвинили "вооруженные террористические группы".



Известно, что в регионе действуют группы боевиков, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством (ИГ). Вице-губернатор Сахельского региона Родольф Сорго заявил, что нападавшие, совершившие "отвратительное и варварское нападение", были "выведены из строя".



Сообщается, что в результате нападения были ранены другие жители деревни, но сколько именно, неизвестно. Г-н Сорго сказал, что "в настоящее время принимаются меры по стабилизации обстановки в районе".



Один из жителей рассказал информационному агентству AFP, что "большое количество террористов ворвалось в деревню" и что он слышал стрельбу всю ночь. "Только в пятницу утром мы увидели, что убитых несколько десятков", - сказал он.



AFP также сообщило, что убийства были совершены в отместку за линчевание двух джихадистов, которые несколькими днями ранее пытались украсть скот.