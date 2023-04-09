Первая лодка вышла из Туниса в Италию в пятницу, на ее борту находилось 37 человек. Двадцать человек пропали без вести, а 17 были спасены, сообщил представитель суда в городе Сфакс. В субботу четыре тела были найдены на пляже после того, как вторая лодка затонула.
Тридцать шесть человек, находившихся на второй лодке, были спасены, а трое пропали без вести, сказал пресс-секретарь. Пресс-секретарь Фаузи Масмуди сказал, что лодки были сделаны из железных листов.
С начала марта у берегов Туниса произошло по меньшей мере семь подобных кораблекрушений, в которых погибли или пропали без вести около 100 человек.
Часть тунисского побережья находится всего в 150 километрах от Лампедузы, итальянского острова, который часто используется в качестве переправы на материк.
Благодаря близости к Италии Тунис обогнал Ливию в качестве основного пункта отправления людей, спасающихся от конфликтов и крайней нищеты на Ближнем Востоке и в Африке в поисках лучшей жизни в Европе.
В результате крушения судна с мигрантами в Тунисе погибло 27 человек
Двадцать семь человек погибли или пропали без вести после того, как две лодки с мигрантами затонули у восточного побережья Туниса.
Первая лодка вышла из Туниса в Италию в пятницу, на ее борту находилось 37 человек. Двадцать человек пропали без вести, а 17 были спасены, сообщил представитель суда в городе Сфакс. В субботу четыре тела были найдены на пляже после того, как вторая лодка затонула.