В результате крушения судна с мигрантами в Тунисе погибло 27 человек

Первая лодка вышла из Туниса в Италию в пятницу, на ее борту находилось 37 человек. Двадцать человек пропали без вести, а 17 были спасены, сообщил представитель суда в городе Сфакс. В субботу четыре тела были найдены на пляже после того, как вторая лодка затонула.



Тридцать шесть человек, находившихся на второй лодке, были спасены, а трое пропали без вести, сказал пресс-секретарь. Пресс-секретарь Фаузи Масмуди сказал, что лодки были сделаны из железных листов.



С начала марта у берегов Туниса произошло по меньшей мере семь подобных кораблекрушений, в которых погибли или пропали без вести около 100 человек.



Часть тунисского побережья находится всего в 150 километрах от Лампедузы, итальянского острова, который часто используется в качестве переправы на материк.



Благодаря близости к Италии Тунис обогнал Ливию в качестве основного пункта отправления людей, спасающихся от конфликтов и крайней нищеты на Ближнем Востоке и в Африке в поисках лучшей жизни в Европе.