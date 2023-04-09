Главу Евросовета Мишеля обвинили в слишком дорогих зарубежных поездках

Речь идет о необоснованных тратах на зарубежные поездки, например, активном использовании частных самолетов.

Журналисты отмечают, что это обходится очень дорого, к тому же создает условия для повышенных углеродных выбросов.

В материале говорится, что после снятия коронавирусных ограничений Мишель начал очень активно путешествовать и посетил многие страны.

При этом бельгийское издание Soir пишет, что в бюджет на следующий год планируется заложить расходы на деятельность Мишеля в размере 2,6 млн евро.