Король Чарльз и королева Камилла отмечают Пасху после смерти королевы в годовщину свадьбы

К 74-летнему королю Чарльзу и 75-летней королеве Камилле присоединились принц Уильям и Кейт Миддлтон со своими тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, принц Эдвард и Софи (новоиспеченные герцог и герцогиня Эдинбургские), принцесса Анна, принц Эндрю, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, Зара и Майк Тиндалл, Питер Филлипс и другие.



Пара координировала свои действия в синих нарядах - такой же оттенок выбрала семья принца Уильяма и принцессы Кейт, а также принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Еще одним популярным цветом для пасхальной вечеринки стал розовый, который носили Софи, принцесса Беатрис и Зара.

В этом году праздник выпал на особенный день для короля Чарльза и королевы Камиллы: годовщину их свадьбы! 9 апреля 2005 года супруги связали себя узами брака на гражданской церемонии в Виндзорском Гилдхолле, после чего в часовне Святого Георгия состоялась церковная служба молитвы и посвящения.



В часовне Святого Георгия состоялось множество других королевских свадеб, включая свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года, а также знаменательный день принцессы Евгении и Джека в октябре 2018 года, но это место также хранит горько-сладкие воспоминания.

Последний раз королевские особы собирались здесь во время заупокойной службы после государственных похорон королевы Елизаветы 19 сентября 2022 года, а покойный монарх похоронен неподалеку в мемориальной часовне короля Георга VI.