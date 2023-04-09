Тейлор Свифт и Джо Олвин расстались спустя 6 лет совместной жизни

На протяжении многих лет эта знаменитая пара держала свои карты близко к груди, 32-летний английский актер и 33-летняя обладательница Грэмми не обращали внимания на слухи о помолвке.



"Если бы у меня был фунт стерлингов за каждый раз, когда я думаю, что мне говорили о помолвке, то у меня было бы много фунтовых монет", - сказал Олвин ранее в интервью WSJ. Magazine.



"По правде говоря, если бы ответ был "да", я бы не сказал, а если бы ответ был "нет", я бы не сказал", - добавил он по поводу того, собирается ли он идти к алтарю с певицей.



Свифт начала встречаться с актером Boy Erased в 2016 году. Источник ранее сообщил PEOPLE, что Свифт "очень счастлива" в их отношениях. "Он - ее опора. Их отношения зрелые и прекрасные", - добавил источник.