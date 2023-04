Джон Риган, бас-гитарист Rolling Stones, умер в возрасте 71 года

"С величайшей скорбью и печалью я сообщаю всем вам, что Джон скончался сегодня днем. Так много людей написали сообщения со словами любви и соболезнования на его телефон", - говорится в заявлении. "Я пытаюсь понять, как написать на любой из его страниц в fb. Я ценю все ваши мысли и молитвы".



Питер Фрэмптон оплакивал потерю Риган, написав в Твиттере: "Есть только несколько человек, если это так, которые приходят в твой мир и действительно обогащают твою жизнь. Я потерял одного из своих самых близких друзей. Он, безусловно, обогатил мою жизнь благодаря тому, каким человеком и великим игроком он был. Джон Риган был лучшим из нас".

Вместе с гитаристом Kiss Эйсом Фрэли Риган записал альбомы "Frehey's Comet", "Second Sighting" и "Trouble Walkin'" с 1984 по 1990 год. Риган сотрудничал с Миком Джаггером и Дэвидом Боуи для сингла 1985 года "Dancing in the Street" и с Rolling Stones для альбома 1986 года "Winning Ugly".



В 2014 году Риган стал одним из основателей группы Four by Fate, а в 2016 году они выпустили свой дебютный альбом "Relentless".