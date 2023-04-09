Сын Черномырдина рассказал, почему его отец не мог стать президентом

Во время интервью вопрос об этом задал один из журналистов, напомнив, что Борис Ельцин доверил Виктору Черномырдину ядерный чемоданчик на время своего нахождения в больнице.

Сын политик отметил, что у его отца было убеждение: красная кнопка и вся страна доверены ему только на время лечения президента.

Андрей Черномырдин утверждает, что его отец был способен предать, поэтому никак не мог захватить власть в стране.

В то же время он отмечает, что если бы Виктору Черномырдину довелось стать президентом, Россия стала бы независимой в технологическом, политическом, продовольственном плане.