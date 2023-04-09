78-летней женщине из США предъявлены новые обвинения за ограбление банка

Бонни Гуч находится в тюрьме под залог в 25 000 долларов, после того как ей были предъявлены обвинения по одному пункту в краже или попытке кражи из финансового учреждения во время ограбления в среду в Плезант Хилл, сообщает The Kansas City Star. В онлайновых судебных записях не указан ее адвокат.



Она также была осуждена за ограбление калифорнийского банка в 1977 году и банка в пригороде Канзас-Сити Ли'с Саммит в 2020 году. Ее условный срок по второму ограблению закончился в ноябре 2021 года.



В судебных документах, поданных в суд округа Касс по последнему делу, говорится, что в записке об ограблении требовалось "13 000 мелких купюр" и добавлялось: "Спасибо, извините, я не хотела вас напугать". По словам прокуроров округа Касс, на видеозаписи с камер наблюдения видно, как она стучит по стойке, прося кассира поторопиться.



От нее сильно пахло алкоголем, когда офицеры остановили ее на расстоянии менее 2 миль (3,2 км), а на полу машины были разбросаны деньги, добавили прокуроры.



"Это просто печально", - сказал начальник полиции Плезант-Хилла Томми Райт, добавив, что у подозреваемой не было диагностировано никаких заболеваний.